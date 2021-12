Bassecourt (JU) : En pleine prise d’otages, les bandits ont failli tomber nez à nez avec la police

Avisée de la présence d’une voiture suspecte, une patrouille s’est rendue au domicile des victimes qui, au même moment, embarquaient de force dans un autre véhicule.

Alors, malchance ou coup de bol? «Imaginez la scène: Six hommes lourdement armés et visiblement déterminés, une famille terrorisée et deux gendarmes munis d’un simple équipement. Poser la question, c’est déjà presque y répondre», avance le procureur général Nicolas Theurillat dans «Le Quotidien jurassien». En outre, l’enquête peut enfin démarrer, après que toute une structure ait été mise en place entre la Suisse et la France, pays d’où provenaient les malfrats. Pour mémoire, ces derniers avaient monté toute cette opération pour s’emparer de l’or de l’entreprise horlogère dirigée par le père de famille.