Genève: En pleine séance, «il a renversé ma chaise et m’a frappé»

Estéban Muñoz (EàG) et Thomas Zogg (MCG), membres du Conseil de la fondation communale Fondetec. Le premier accuse le second de l’avoir roué de coups.

L’ambiance est délétère au sein du Conseil de la fondation communale Fondetec, qui soutient des entreprises en Ville de Genève. L’un de ses membres (ndlr: désignés par les partis représentés au Municipal) en a cogné un autre, en pleine séance, le 26 janvier dernier. Esteban Muñoz (Ensemble à Gauche-EàG) a décrit jeudi son agression et a annoncé avoir déposé plainte contre le MCG Thomas Zogg pour lésion corporelle simple et insultes.

Le plaignant raconte un passage à tabac, après une divergence d’opinion. Lors de cette fameuse séance, son collègue «a marché dans ma direction en m’insultant, il a renversé ma chaise et s’est mis à me rouer de coups de poings alors que j’étais au sol (…) Il a fallu deux de mes collègues pour le faire cesser». Le Mouvement Citoyen Genevois s’inscrit en faux sur ce descriptif (encadré ci-dessous).

Révocation demandée

Présidente du cénacle de la Fondetec, Catherine Thobellem (Les Verts) n’a pas voulu réagir. Elle entend réserver ses réponses à la justice et au Conseil municipal, organe de surveillance du Conseil de fondation et seul à pouvoir révoquer l’un de ses membres.

Dans un document en mains du législatif de la Ville, la Fondetec signale cependant que par le passé, des «emportements» du représentant MCG «ont déjà porté atteinte au fonctionnement» de son Conseil, qui «ne peut plus fonctionner dans sa composition actuelle». Les évènements du 26 janvier sont qualifiés de «graves», et au vu du «risque de réitération», ils motivent une «suspension immédiate à titre prévisionnel» et une «demande de révocation» de Thomas Zogg.