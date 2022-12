Londres : En pleine sortie officielle, Charles III s’éclate sur la piste de danse

Alors que la suite et fin de la série documentaire «Harry & Meghan» est sortie ce jeudi 15 décembre sur Netflix, le roi Charles III s’est laissé aller à quelques pas de danse lors d’un déplacement officiel vendredi.

Alors que la série documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle fait scandale, le roi Charles III ne semble pas perturbé et poursuit ses engagements royaux et ses visites officielles. Ainsi, vendredi dernier, alors que la communauté juive se prépare à célébrer Hanoukka, le souverain de 74 ans s’est rendu au JW3, un centre communautaire juif ouvert à toutes les confessions situé à Finchley Road, dans le nord de Londres.