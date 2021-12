Genève – En pleine tempête,  l’Office médico-pédagogique est privé de directrice 

Manque de moyens et d’effectifs, management jugé problématique: alors que depuis des mois, le personnel et les syndicats critiquent le fonctionnement de l’Office médico-pédagogique (OMP), un nouveau coup frappe cet édifice déjà fragilisé. Dans un mail envoyé mardi, les collaborateurs ont appris que la directrice générale du service, qui prend en charge les élèves souffrant de troubles ou de handicaps, était désormais absente «pour une durée indéterminée». A l’interne, les spéculations vont bon train: problème personnel ou suspension de Sandra Capeder par le Département de l’instruction publique (DIP)? Ce dernier n’a souhaité commenter ni les causes de cette absence, ni la gestion en devenir de l’Office.

Un duo a été nommé pour assurer l’intérim, composé de Prunella Carrard, secrétaire adjointe du département, et de Déborah Sciarrino, directrice de la gestion des risques et de la qualité du DIP.

Inquiétude des enseignants

Un enseignant spécialisé relève aussi que de gros chantiers sont actuellement menés, notamment une refonte du cahier des charges des collaborateurs et de la gouvernance de l’OMP. Des projets qui ne font pas l’unanimité. «Cela créerait des petits chefs détachés du terrain. Le DIP va-t-il profiter de cet intérim pour faire passer en force ces changements? Et ce, alors que nous avons besoin de dialogue et d’écoute?» Oliver Baud, membre du comité de la SPG, espère de son côté que l’absence de la directrice et l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante permettra au contraire «de renouer le dialogue social inexistant ces derniers mois et de mieux faire entendre la voix du personnel».