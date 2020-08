Zoe Saldana

En pleurs, elle regrette d’avoir incarné Nina Simone au cinéma

L’actrice s’est excusée pour son interprétation de la mythique chanteuse américaine dont la vie a été portée à l’écran dans «Nina» sorti en 2016.

Il est rare de voir des comédiens faire leur mea-culpa après avoir «raté» l’interprétation d’un rôle. C’est pourtant ce qu’a fait Zoe Saldana en évoquant Nina Simone qu’elle a incarnée dans le film «Nina», sorti en 2016. «Je n’aurais jamais dû la jouer. J’aurais dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour confier ce rôle à une femme noire (ndlr: Saldana est d’origine dominicaine) pour qu’elle puisse incarner cette femme noire exceptionnelle», a regretté la comédienne de 42 ans dans une interview sur Instagram. En larmes, elle a ensuite expliqué qu’elle pensait à l’époque qu’elle pouvait interpréter la mythique chanteuse: «Je suis une femme noire. Mais, là, on parle de Nina Simone, qui a eu un parcours et une vie qui doivent être honorés dans le moindre détail. Sa voix, ses opinions, sa vision, sa musique et son art, tout était unique. Elle était si honnête, elle méritait mieux».