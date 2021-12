Faillite de Pimkie en Suisse – En pleurs, elles racontent comment «on les a détruites»

«Je ne mange plus. Je ne dors plus. Ils nous ont détruites», confie Emelyne, entre deux sanglots. Jeudi, trois anciennes salariées de la filiale suisse de Pimkie ont raconté l’enfer qu’elles vivent depuis mardi. Ce jour-là, la directrice générale leur a annoncé la liquidation de la société et a pris congé d’elles… sans salaire pour le mois de décembre. Plus encore. L’entreprise a officiellement fait faillite le 17 décembre. «Ils ont continué de nous faire travailler, alors qu’ils savaient que c’était fini», s’est insurgé Laurence, responsable du magasin genevois, au centre commercial de la Praille, qui comptait cinq employées.