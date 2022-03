Guerre en Ukraine : En Pologne, Blinken promet plus d’aide pour les réfugiés ukrainiens

Lors d’une visite à Rzeszow samedi, le secrétaire d’État américain a indiqué que la Maison Blanche cherchait à obtenir 2,75 milliards de dollars pour soutenir les déplacés.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué samedi la Pologne pour son accueil réservé aux centaines de milliers d’Ukrainiens en fuite et a déclaré que Washington projetait d’avancer 2,75 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à la crise humanitaire causée par la guerre.

«Un travail vital»

Antony Blinken a indiqué que la Maison Blanche cherchait à obtenir 2,75 milliards de dollars (2,51 mds d’euros) pour apporter un soutien aux gens fuyant l’Ukraine, et aux pays qui les acceptent, depuis l’attaque russe qui a commencé le 24 février.

«Notre priorité est d’organiser une aide efficace aux centaines de milliers, et bientôt aux millions de réfugiés », a-t-il déclaré.

«Crimes de guerre»

Zbigniew Rau s’est engagé à ne pas faire de discrimination entre les réfugiés de différentes nationalités, suite aux informations selon lesquelles des Africains et d’autres personnes fuyant l’Ukraine avaient rencontré des problèmes à la frontière avec la Pologne.

Anthony Blinken est arrivé en Pologne samedi pour s’entretenir avec des responsables de ce pays de la coopération en matière de défense et d’aide humanitaire.

Plus de 780’000 personnes ont fui l’Ukraine pour se réfugier en Pologne depuis le 24 février.

Au total, plus d’un million de personnes ont quitté l’Ukraine depuis l’invasion russe et on estime qu’un million d’autres se déplacent à l’intérieur du pays.