Amsterdam : En prenant la fuite, l’otage s’est comporté «en héros»

«En quelques secondes», il a mis fin à la prise d’otage de l’Apple Store, admire le chef de la police d’Amsterdam. Le suspect, blessé par une auto, exigeait 200 millions en cryptomonnaies.

Le suspect de la prise d’otage dans une boutique Apple Store, sur l’une des principales places d’Amsterdam, mardi soir, est un homme de 27 ans, originaire de la ville, qui avait exigé 200 millions d’euros en cryptomonnaies. Après avoir tenu un otage à bout de fusil durant plusieurs heures, mardi soir, et menacé de se faire exploser, le suspect a été maîtrisé et transporté «grièvement blessé» à l’hôpital, où il est toujours sous surveillance, a indiqué la police mercredi.

«Toutes les options sont envisagées» concernant le motif de cette prise d’otage, ont indiqué les forces de l’ordre, qui ont également constaté que l’homme portait des explosifs qui n’étaient pas activés. Les enquêteurs n’ont pour l’instant aucune raison de croire qu’il y a plusieurs suspects, a indiqué la police. Le domicile du suspect et une habitation où il se rendait régulièrement ont été perquisitionnés.

Quatre personnes cachées dans une armoire

La prise d’otage a tenu en haleine durant près de cinq heures les habitants des alentours de la place Leidseplein, un endroit du centre d’Amsterdam prisé par les habitants et les touristes, notamment pour ses nombreux bars et cafés. Elle s’est terminée après que le preneur d’otage a demandé de l’eau aux forces de l’ordre.

«Lorsque l’otage est sorti, vraisemblablement pour aller chercher de l’eau, il a couru», a indiqué la police. Le suspect a immédiatement poursuivi l’otage et a été renversé par un véhicule des forces spéciales. L’otage et quatre personnes qui s’étaient cachées dans une armoire sont «sains et saufs».