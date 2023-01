Économie: En présentant son plan de croissance, Londres vise une baisse de l’inflation

Stratégie économique «stupide» et «myope»

Ce discours intervient après une série de critiques des milieux d’affaires. Le milliardaire James Dyson, fondateur du groupe éponyme, a ainsi qualifié de «stupide» et «myope» la stratégie économique, et le patron de Marks and Spencer, Archie Norman, a taxé de «stupéfiantes» et «trop pesantes» des mesures à l’étude sur le différend commercial entre le Royaume-Uni et l’UE en Irlande du Nord. Lundi, le patron de l’organisation patronale CBI, Tony Danker, a estimé que le pays était à la traîne sur la croissance verte, déploré les obstacles à la circulation des travailleurs qualifiés européens, et l’abandon d’une grande partie des réglementations héritées de l’UE, d’ici à la fin de l’année.