États-Unis : En prison à cause d’une erreur de reconnaissance faciale

Accusé à tort d’être l’auteur d’un vol, un Afro-Américain de 33 ans du New Jersey a passé 10 jours en détention à cause d’une erreur logicielle.

Après avoir passé six ans en prison, entre 2010 et 2016, pour trafic de drogue et avoir purgé sa peine, Nijeer Parks, un Afro-Américain de 33 ans, avait décidé de réorienter sa vie sur une meilleure voie. Il avait trouvé un emploi dans un supermarché et commencé à faire des économies dans le but de se marier avec sa fiancée.