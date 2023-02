Tatoueur à Boudry (NE): En prison pour avoir commis des attouchements sur ses clientes

Image prétexte d’un tatoueur à l’œuvre. Getty Images

Un tatoueur amateur a profité de séances pour commettre des attouchements sur ses clientes, parfois mineures, à diverses reprises. Il aurait également eu un comportement inapproprié alors qu’il prodiguait des massages à sa belle-fille, mineure au moment des faits. Le tribunal l’a condamné à 26 mois de prison dont 20 avec sursis pour actes d’ordre sexuel commis sur des personnes incapables de résistance.

De nationalité française, le prévenu sera également expulsé de Suisse pendant cinq ans et n’aura pas le droit d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle au contact de mineurs. Il devra aussi s’acquitter d’une dizaine de milliers de francs de tort moral pour ses victimes et de frais de la cause.

Analyse de crédibilité fatale au prévenu

«Nous nous retrouvons face à une affaire typique de mœurs dans laquelle il y a la parole des victimes contre celle du prévenu. Nous devons dès lors nous livrer à une analyse de crédibilité», a glissé en préambule la présidente du tribunal, Estelle Zwygart. «Dans cette affaire, il y a six paroles contre une seule. Les états de faits relatés par les victimes sont personnalisés, il n’y a pas de copié-collé. Au contraire, il y a des détails qui ne peuvent pas être inventés», a estimé la juge.

Les attestations médicales produites par les victimes et une précédente affaire, déjà jugée, et comportant de nombreuses similitudes avec les descriptions faites par les plaignantes ont fini de convaincre la Cour de la crédibilité des victimes. A contrario, les molles déclarations du prévenu sans détails et son manque de prise de conscience ont été fustigés. Dès lors, le tribunal a décidé de se baser sur les faits relatés dans l’acte d’accusation à l’heure de livrer son verdict.

La reconnaissance réparatrice de l’état de victime

Ainsi, les juges ont reconnu le quinquagénaire coupable de six des dix infractions dénoncées dans l’acte d’accusation. Des faits concernant cinq des six victimes. Trois d’entre elles étaient présentes lors de la lecture du jugement. À la sortie du tribunal, elles se sont déclarées «soulagées» et surtout «heureuses d’avoir été entendues et reconnues comme victimes par la justice». «C’est un point final dans cette affaire, sauf s’il y a appel, bien sûr. Il ne me reste désormais plus qu’à faire modifier mon tatouage», s’est réjouie une jeune femme.

Satisfaite elle aussi du verdict, la belle-fille du tatoueur a encore émis l’espoir que ce jugement puisse libérer la parole d’éventuelles autres victimes qui seraient passées entre les mains de l’homme. Du côté de la défense, Me Célia Bouzelboudjen, qui avait plaidé l’acquittement de son client, a, pour sa part, déjà fait une annonce d’appel.