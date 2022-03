Etats-Unis – En prison pour avoir tué le chien de sa compagne et menti aux enquêteurs

États-Unis : En prison pour avoir tué le chien de sa compagne et menti aux enquêteurs

Un policier vient d’être condamné par un tribunal de l’Etat de Virginie. Il avait fini par plaider coupable en novembre dernier, ses explications n’ayant pas convaincu la justice.

Un policier américain a été condamné à un an de prison ferme et plus de quatre ans avec sursis pour avoir tué un chien et menti aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de l’animal. Inculpé pour «actes de torture sur un chien», Richard Chinappi avait plaidé coupable en novembre et a été fixé sur sa peine vendredi, lors d’une audience devant un tribunal de l’Etat de Virginie, selon des documents judiciaires.