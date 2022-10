Vaud: En prison pour des pensions alimentaires restées impayées

À Neuchâtel, l’ORACE – équivalent du BRAPA – a versé, en 2021, la somme de 2,8 millions de francs, à 378 bénéficiaires. Par la suite, 1,8 million de francs ont pu être récupérés. Le solde (1,1 million de francs) est à la charge du canton (60%) et des communes (40%). En Valais, le BRACE a versé 6,2 millions de francs (pour 977 dossiers), et il a ensuite récupéré 2,8 millions. Pour ce qui est du solde (3,4 millions), 70% sont à la charge du canton et 30% à celle des communes. À Fribourg, l’État a versé 5,5 millions (pour 1603 dossiers), desquels 2,9 millions ont pu être récupérés. Le solde de 2,6 millions est réparti à la fribourgeoise entre canton et communes, à savoir moitié-moitié. Pour finir, le SCARPA (GE) a versé 4,8 millions (à 3257 familles), avec un taux de recouvrement de 61,28%. À noter que ces chiffres sont difficilement comparables entre eux, puisqu’il existe des différences notables entre les cantons, en particulier quant aux montants versés par famille et la durée de l’aide. Néanmoins, en prenant ces quatre cantons comme référence, il apparaît que, globalement, les sommes recouvrées se situent entre la moitié et les deux tiers des avances versées.