En prison pour homicide, l’ex-policier Joe Ferrari roulait sur l’or

Thaïlande : En prison pour homicide, l’ex-chef de police Joe Ferrari roulait sur l’or

En Thaïlande, Thitisan Utthanaphon, surnommé «Joe Ferrari» en raison de son goût pour les voitures de luxe, a été emprisonné à vie en juin dernier, à la suite d’une affaire qui a mis en lumière la brutalité et la corruption policières dans le royaume. Cet ancien chef de district de la province de Nakhon Sawan, dans le nord du pays, s’est rendu à la police, qui a fait une descente dans son manoir de Bangkok, après la publication d’une vidéo où on le voit torturer un homme suspecté de trafic de drogue.

Il a tenté de ranimer le détenu

La mort de l’homme torturé a d’abord été étouffée et enregistrée comme une overdose d’amphétamines, jusqu’à ce qu’un avocat révèle la cause du décès. Une vidéo qui a fuité montrait le chef de la police et six autres agents en train d’enrouler sept sacs en plastique autour de la tête du suspect, pendant qu’ils l’interrogeaient et tentaient de lui extorquer 60’000 dollars.