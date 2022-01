Emeutes – Moscou et ses alliés viennent en aide au Kazakhstan

Émeutes : Moscou et ses alliés viennent en aide au Kazakhstan

Le président kazakh avait demandé de l’aide de l’OTSC pour faire face à la «menace terroriste» des émeutes, qui ont fait au moins huit morts et 317 blessés.

Moscou et ses alliés de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont annoncé jeudi l’envoi d’une «force collective de maintien de la paix» au Kazakhstan, comme l’a demandé cette ex-république soviétique secouée par des émeutes.

Le président de l’OTSC, le premier ministre arménien Nikol Pachinian, a indiqué sur Facebook que l’alliance avait décidé d’envoyer «une force collective de maintien de la paix» pour «une durée de temps limitée afin de stabiliser et normaliser la situation dans ce pays», qui a été provoquée par «une ingérence extérieure». Cette organisation rassemble autour de la Russie plusieurs anciennes républiques soviétiques, dont le Belarus et l’Ouzbékistan.

Le président du Kazakhstan avait décrété mercredi soir l’état d’urgence et demandé l’aide de l’OTSC face à la «menace terroriste» des émeutes, qui ont vu la foule prendre d’assaut des bâtiments gouvernementaux de ce pays d’Asie centrale riche en ressources naturelles. Selon le ministère de l’Intérieur kazakh cité par des médias locaux, au moins huit membres des forces de sécurité ont été tués et 317 blessés.

«Gangs terroristes»

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, confronté à des manifestations qui ont démarré dimanche dans l’Ouest après une hausse du prix du gaz, puis se sont étendues et ont viré à l’émeute dans la nuit de mardi à mercredi à Almaty, la capitale économique et plus grande ville du pays, affirme que des «gangs terroristes» ayant «reçu un entraînement approfondi à l’étranger» dirigent les manifestations.