Indonésie

En proie aux feux de forêt, Bornéo se met en état d’urgence

La province du Kalimantan central prend des mesures face au risque d’incendies. Plus de 700 zones susceptibles de s’embraser y ont été recensées.

Située sur l'île de Bornéo, la province du Kalimantan central a détecté plus de 700 zones sensibles depuis le début de l'année, a déclaré le chef local de la prévention des catastrophes.

Pluies artificielles

Les autorités ont utilisé une technologie d'ensemencement des nuages pour provoquer des précipitations dans la province de Riau, avant de l'étendre ailleurs sur l'île de Sumatra et à Bornéo. Les opérations pourraient durer pendant toute la saison sèche qui s'étend jusqu'au mois de septembre environ.

Les feux de l'an dernier ont été les pires depuis 2015 à cause de la sécheresse et quelque 1,6 million d'hectares ont brûlé dans cet archipel d'Asie du Sud-Est, essentiellement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, contraignant de nombreuses écoles à fermer.