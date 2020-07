Granges (SO)

En quarantaine, le patron d’un bar va bosser quand même

Samedi soir, un contrôle a montré qu’une personne se trouvait dans un établissement public, faisant fi de la mise à l’écart qui lui avait été imposée. Elle risque des poursuites judiciaires.

Le bar Baracoa à Granges (SO) a été fermé temporairement.

L’affaire est liée aux événements du week-end dernier. Une personne testée positive au coronavirus n'avait pas respecté les mesures d'isolement et avait pris part à deux rassemblements à Granges. Suite à cela, le Médecin cantonal avait dû ordonner jeudi la mise en quarantaine d'environ 280 personnes .

Samedi soir, la police a reçu un information anonyme affirmant que les mesures décrétées par les autorités n’étaient pas respectés. Des employés de l'Office de l'économie et du travail, en collaboration avec la police cantonale de Soleure, ont donc inspecté le bar Baracoa. Et les contrôles ont permis de découvrir que le patron du bar était présent sur les lieux et ne respectait pas la mesure de quarantaine qui lui avait été imposée, a précisé dimanche la Chancellerie d'Etat soleureoise. Il faisait l’objet d’une mesure d’isolement car il avait participé à l'un des deux précédents événements.