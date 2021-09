Coronavirus : En quarantaine, les salariés allemands non vaccinés ne seront plus payés

Les Allemands non vaccinés contre le Covid ne seront pas payés en quarantaine. Pour le ministre de la Santé, c’est «une question d’équité» pour ceux qui se protègent.

Pour le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, «c’est une libre décision personnelle de se faire vacciner ou non . Et cette décision doit s’accompagner de la responsabilité d’en assumer les conséquences financières» .

Les salaires des personnes non vaccinées contre le Covid-19 ne seront bientôt plus pris en charge en Allemagne durant les périodes de quarantaine, a annoncé, mercredi, le ministre de la Santé. La décision, négociée avec les régions allemandes, entrera en vigueur le 1er novembre.

«Assumer les conséquences financières»

«Ceux qui se protègent et protègent les autres par la vaccination se posent la question, justifiée, de savoir pourquoi payer pour quelqu’un qui était en vacances dans une zone à risque et qui, parce qu’il n’est pas vacciné, doit être mis en quarantaine, pourquoi payer pour une telle personne?» a justifié le ministre. «Lorsque les gens disent que c’est leur libre décision personnelle – et cela reste leur libre décision personnelle – de se faire vacciner ou non, cette décision doit également s’accompagner de la responsabilité d’en assumer les conséquences financières.»