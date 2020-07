il y a 1h

Pully (VD)

«En quatre ans de pêche, je n’avais jamais vu ça!»

Gil, cuisinier et pêcheur amateur, a attrapé une perche d’environ 45 cm et 1,2 kg dans le Léman. Cette prise hors norme a suscité l’admiration de nombreux passants.

de Xavier Fernandez

1 / 3 Gil est fier de son poisson d’environ 45 cm et pesant 1,2 kilos. Lecteur reporter Les filets de cette perche pèsent près de 400 g. Lecteur reporter Un peu plus tôt, il avait déjà pêché une perche hors normes, bien que légèrement plus modeste. Lecteur reporter

Andy Warhol l’avait prédit: «À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité» dans sa vie. Pour Gil, ce moment si particulier s’est produit vendredi dernier. Ce jour-là, comme souvent, ce cuisinier vaudois s’est levé aux aurores pour aller pêcher avec ses amis. Mais cette partie de pêche, à Pully (VD), a pris une tournure inattendue vers 10h. «Tout à coup, il a senti qu’il tenait un poisson particulièrement lourd. Lorsqu’il a tiré, sa canne s’est même pliée comme un C et nous avons dû utiliser une épuisette pour le sortir de l’eau sans risquer d’endommager son matériel», explique Ronald, un proche.

Quelle n’a pas été sa surprise, en découvrant qu’il avait pêché une perche d’environ 45 cm et pesant 1,2 kilos. «En quatre ans de pêche, je n’avais jamais vu ça! J’en avais déjà chopé des grosses, mais jamais de cette taille-là», explique Gil, qui est d’origine portugaise. Et son compère Ronald d’ajouter: «Tous les autres pêcheurs et des passants se sont précipités pour se prendre en photo avec lui et sa prise.» Le cuisinier n’a pas tardé à en débiter les filets, pesant près de 400 g chacun. «À ce niveau-là, on est plus près du steak de bœuf que du filet de perche», rigole Ronald.

«C’est effectivement une prise rare»

Du côté de la Direction générale de environnement, on estime que: «c’est effectivement une prise assez rare, mais pas forcément exceptionnelle. La taille moyenne des perches du Léman se situe entre 17 et 25 cm. Des perches de cette taille démontrent que l’espèce trouve les conditions à son développement, en terme de nourriture, dans ce lac. Il s’agit d’individus âgés qui ont réussi à échapper à leurs prédateurs (oiseaux, poissons) et qui ont réussi également à échapper aux lignes et aux filets des pêcheurs», commente Denis Rychner, responsable communication.