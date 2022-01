France – En quête de parrainages, Zemmour dénonce un «déni de démocratie» 

Présidentielle française : En quête de parrainages, Zemmour dénonce un «déni de démocratie»

Bien placé dans les sondages, Eric Zemmour dit rencontrer des difficultés à obtenir les 500 parrainages d’élus exigés pour se présenter à l’élection présidentielle française.

«La France des oubliés»

Les déplacements du candidat sont désormais calibrés pour recueillir les précieux sésames. «Cela vise avant tout à s’adresser à la France dite des oubliés, périphérique et rurale, mais oui, il y a aussi cet objectif de rencontres et de déjeuners avec des élus», a ainsi expliqué Dénis Cieslik, responsable des parrainages de la campagne d’ Eric Zemmour .

Le candidat d’extrême droite était en campagne vendredi dans un département rural du centre de la France, l’Eure-et-Loir. Au milieu des «Zemmour président» et des drapeaux français, il y a loué «le potentiel productif et créatif» de la campagne française «face à des élites parisiennes qui ne vous comprennent pas.»

«La vérité sur l’immigration»

«Je ne suis pas raciste ni facho», souligne Vincent Lhopiteau maire d’un village de 300 habitants dans «L’Écho Républicain», un quotidien régional français. S’apprêtant à recevoir Eric Zemmour à qui il a promis un parrainage, l’élu a ensuite ajouté, «je ne suis pas d’extrême droite et lui non plus ! Il est antisystème et dit beaucoup de vérités, notamment sur l’immigration. Ça m’embêterait qu’il ne soit pas candidat à la présidentielle. Tout le monde a le droit de s’exprimer.» Mais certains maires ne veulent pas être associés à l’image sulfureuse du candidat, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale.