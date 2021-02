Guatemala et France : En quête de ses racines, elle tombe sur un trafic d’enfants

Carmen Maria Vega a été adoptée à l’âge de neuf mois. Partie à la recherche de ses racines guatémaltèques, la Française de 36 ans a découvert une triste vérité.

«Savoir pour se construire»

Elle a une enfance heureuse, dans une famille aimante, mais commence à l’adolescence à se poser des questions sur ses origines, et ressent le besoin «viscéral» de «savoir pour se construire». «La seule chose que je savais était que ma mère biologique était une militante guatémaltèque qui avait dû m’abandonner pour me sauver la vie. C’est du moins ce que l’association avait dit à mes parents», raconte-t-elle à l’AFP.

«Je m’étais posé mille questions, si j’étais née d’un viol, je m’étais préparée à un truc très dur, qu’elle était morte, qu’elle ne voulait pas me voir, qu’elle allait me demander de l’argent... je m’étais fait plein de scénarios un peu horribles mais le trafic d’enfants, pas du tout, ca ne m’est pas pas venu à l’esprit».

Longue guerre civile

Ensemble, ils parcourent le Guatemala. Ce pays a vécu une des guerres civiles les plus longues (1960-1996) et les plus cruelles d’Amérique centrale, pendant laquelle des milliers d’enfants furent volés à leurs familles et adoptés à l’étranger, selon la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala.