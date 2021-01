Italie : En quête d’une nouvelle majorité, le 1er ministre va partir

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, en quête d’une nouvelle majorité depuis la défection d’un parti pivot pour sa coalition, va démissionner mardi.

Giuseppe Conte espère obtenir un mandat du président Sergio Matterella pour tenter de former un nouveau gouvernement, le troisième depuis 2018, et mettre en œuvre un plan de plus de 200 milliards d’euros censé relancer le moteur de la troisième économie de la zone euro, refroidi par la pandémie qui a fait plus de 85’000 morts dans le pays.