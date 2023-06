France: au premier jour de son procès, Morandini se pose en victime

Une fausse directrice de casting

«Pourquoi demander aux jeunes acteurs de se raser?» demande le tribunal. «Pour apparaître plus jeunes? Ressembler à des mineurs alors qu’ils étaient majeurs?» «Non, c’était pour l’esthétique», réplique le prévenu. Et pourquoi inventer le personnage de «Catherine Leclerc» qui signait «maman» les mails adressés au plus jeune des acteurs? «J’ai créé le personnage virtuel de Catherine pour ne pas apparaître sur le site du casting. Sinon les candidats auraient postulé à cause de mon nom», balaie l’animateur.