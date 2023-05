En RDC, les emplois fictifs font perdre près de 800 millions par an à l’État

Le gendarme des finances publiques congolais indique par exemple que plus de 145’000 agents payés disposent des «numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paie». Aussi, plus de 40’000 agents sont payés sans que leurs noms ne figurent sur les listes déclaratives provenant des services qui les emploient, tandis que plus de 90’000 agents «partagent le même numéro matricule avec d’autres agents également payés».