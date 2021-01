La chanteuse s’affirme désormais avec un look et un style coloré. À l’image de sa musique pop.

Souvenez-vous, fin 2017. La voix de Lisa Oribasi entrait dans tous les foyers suisses. La Fribourgeoise de 26 ans, désormais installée à Zurich, chantait « Memories ». Ce titre habillait la campagne de Noël de Coop. Il cumule aujourd’hui plus de 1,5 million d’écoutes rien que sur Spotify. Trois ans plus tard, revoici Lisa, bien décidée cette fois à montrer son vrai visage.

Qu’avez-vous fait ces trois dernières années?

J’ai fini mon Bachelor en musique à Londres. J’ai passé du temps à trouver ma patte musicale. J’ai beaucoup voyagé dans ce but. J’ai passé entre trois semaines et quatre ans et demi pour créer chacun de mes titres qui sortiront sur un EP avant l’été. En réalité, ma carrière commence maintenant et pas avec «Memories».