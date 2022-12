Avec le Nobel de la paix, ils dénoncent la guerre «folle» de Poutine

Norvège : En recevant le Nobel de la paix, ils dénoncent la guerre «folle» de Poutine

En recevant leur prestigieuse récompense, samedi, à Oslo, les lauréats ukrainien, russe et biélorusse du prix Nobel de la paix ont appelé à ne pas baisser les armes dans la guerre «folle et criminelle» que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine. Issus des trois principaux Etats protagonistes du conflit, le militant biélorusse Ales Beliatski, emprisonné dans son pays, l’ONG russe Memorial, dissoute sur ordre de la justice, et le Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL) ont été couronnés pour leur engagement en faveur «des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique» face aux forces autoritaires.