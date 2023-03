Droits humains, climat, sécurité : En recul, la Suisse reste bonne élève dans un classement mondial

La pandémie est finie, la guerre a commencé et le monde entier relâche ses efforts en matière d’environnement. C’est un des constats de l’institut Global Risk Profile (GRP), basé à Genève, qui publie chaque année son Indice ESG, qui classe les pays en matière de «risques» concernant les droits humains, l’environnement, la santé et la sécurité. «Malgré l’importance accrue accordée à ces thématiques, toutes les régions examinées ont montré une nette baisse de leur performance moyenne entre 2021 et 2022», est-il écrit dans le résumé des résultats. La baisse est surtout entraînée par les mauvais scores en matière d’environnement.