Sharon Stone : Elle refuse de bosser avec des personnes non-vaccinées et risque son job

L’actrice de 63 ans, attendue à Atlanta pour le tournage d’une série, exige que l’intégralité de son équipe soit vaccinée. Une prise de position qui risque de lui faire «perdre son travail».

La sécurité avant tout

«Vais-je me rendre sur le tournage du show si toute l'équipe n'est pas vaccinée ? Non, je ne le ferai pas. Est-ce que l'on me menace de me renvoyer? Oui, c'est le cas. Vais-je perdre mon travail si toute l'équipe n'est pas vaccinée? Oui, cela se pourrait. Vais-je me battre pour nous tous, afin que sur chaque plateau de tournage où nous nous rendons, tout le monde soit vacciné? Oui, je le ferai.»