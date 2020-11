Des responsables politiques et des experts interrogés par l’AFP dans plusieurs pays craignent donc que dans les démocraties fragiles, notamment en Afrique, les hommes forts ne prennent le milliardaire républicain en exemple pour justifier le fait de s’accrocher au pouvoir. «Le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite renforce le point de vue de nos chefs d’Etat en Afrique, selon lequel les élections devraient être organisées de manière à ne pas être perdues», estime Mahamat Ahmat Alhabo, secrétaire général du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), un parti d’opposition tchadien.

Changer le discours

Thomas Carothers, de la Fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington, note que la Russie, la Chine ou l’Egypte sont loin d’avoir attendu les conseils de Donald Trump en la matière. Mais les effets pourraient être plus palpables dans des démocraties encore instables dont les dirigeants voient le président américain clamer victoire et bénéficier du soutien d’une partie de la population, alors que son adversaire démocrate a remporté près de six millions de voix de plus.