Un patient genevois en rémission du VIH après une greffe de moelle

«Ce qui m’arrive est magnifique, magique, nous sommes tournés vers l’avenir»: un patient genevois, suivi et pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a pu arrêter son traitement contre le VIH en novembre 2021 et, depuis, le virus «reste indétectable». Des résultats qui «n’excluent pas que le virus persiste encore dans l’organisme», mais qui permettent aux HUG et à l’Institut Pasteur de considérer sa situation «comme un cas de rémission de l’infection par le VIH».

Un cas particulier

Si ce protocole n’est «pas transposable à large échelle à cause de son agressivité», ce cas inédit «apporte des éléments inattendus sur les mécanismes d’élimination et de contrôle des réservoirs viraux, qui seront importants dans l’élaboration de traitements curatifs du VIH», explique le professeur Asier Sáez-Cirión, responsable de l’unité Réservoirs viraux et contrôle immunitaire à l’Institut Pasteur. «Nous explorons avec cette situation singulière des voies nouvelles dans l’espoir que la rémission, voire la guérison du VIH ne soit plus un événement exceptionnel», précise la professeure Alaxandra Calmy, responsable de l’unité VIH/SIDA aux HUG. Les deux scientifiques présenteront cette rémission le 24 juillet, à l’occasion du 26e congrès de l’International AIDS Society, qui a lieu à Brisbane, en Australie.