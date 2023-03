Freddy fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique

Cyclone : En revenant sur le Mozambique et le Malawi, Freddy fait plus de 100 morts

Dans le township de Chilobwe, une quarantaine de maisons ont été balayées par Freddy et leurs occupants ensevelis dans la boue. Et les pluies incessantes entravent les recherches.

Le cyclone Freddy, hors norme, car il a fait une boucle rarement observée par les météorologues, a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant frapper l’Afrique australe, selon de nouveaux bilans des autorités et d’ONG lundi. Au moins 99 personnes sont mortes au Malawi, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes, disant s’attendre à un bilan encore plus élevé. Un précédent bilan fourni par la Croix-Rouge au Malawi et les autorités faisait état d’au moins 66 morts au Malawi et quatre au Mozambique.