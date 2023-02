Paris : En riposte à Microsoft, Google détaille ses projets d’IA

Lors d’un événement organisé à Paris, devant plusieurs dizaines de journalistes européens, le géant de la recherche sur Internet Google a montré des fonctionnalités de réalité augmentée, de nouvelles représentations en 3D générées à partir de ses images de rues et de nouvelles possibilités de recherche d’information sur des photos. Parmi elles, la fonction multisearch vise à affiner les résultats en combinant la recherche par images, via le système de reconnaissance d’images Google Lens, et du texte, en précisant une ciu. Disponible depuis 2022 en version bêta aux États-Unis, le multisearch est désormais déployé dans les apps Google pour Android et iOS dans tous les pays et les langues où est disponible Google Lens, donc également en Suisse. Concrètement, après avoir capturé la photo d’un objet, comme une robe, via Google Lens, il est possible de préciser une couleur, une marque ou encore une forme, pour trouver un modèle précis.