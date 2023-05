Football: En roue libre, le FC Barcelone sombre à Valladolid

Les Catalans ont pris un premier coup sur la tête après seulement 82 secondes de jeu, quand Andreas Christensen a dévié dans ses propres cages un centre de Darwin Machis, puis un deuxième, à la 20e minute, lorsque Cyle Larin a converti un penalty sifflé après une faute commise sur Gonzalo Plata par Eric Garcia, revenu à la hâte après une sortie hasardeuse de Marc-André ter Stegen loin de ses cages. En fin de match, Plata lui-même a salé la note avec un troisième but (73e). Mais Robert Lewandowski, pour l'honneur, a réduit l'écart à la 84e.

Un Barça méconnaissable, qui a subi là sa deuxième défaite en deux matches, trois jours après son revers 2-1 au Camp Nou contre la Real Sociedad... alors que les Blaugranas n'avaient perdu que trois matches de Liga sur toute la saison auparavant! Avec ces 16e, 17e et 18e buts encaissés en Liga, le Barça ne peut plus égaler le record du Chelsea de 2004-2005 sous José Mourinho, qui n'avait concédé que 15 buts en 38 journées. Ter Stegen, lui, devra garder sa cage inviolée lors des deux prochains matches, contre Majorque et à Vigo, pour égaler le record de «clean sheets en Liga (26).