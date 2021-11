Concours : En route pour le concert de Coldplay à Francfort

Nous t'envoyons, toi et la personne de ton choix, au concert de Coldplay à Francfort le 02.07.2022. Les billets de concert, le voyage aller-retour en train et la nuit d'hôtel sont inclus !

Avis aux fans de Coldplay : Dans le cadre de la sortie de son désormais neuvième album studio "Music Of The Spheres", Coldplay a annoncé une tournée - 20 minutes t'envoie avec ton accompagnant au concert de Francfort et t'offre le package complet tout compris :