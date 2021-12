sponsored – En route pour un tour du Petit-Bâle avec Lea et Léon de la boulangerie Kult

En collaboration avec Suisse Tourisme, nous visitons les plus belles villes de Suisse et nous laissons les personnes qui les connaissent le mieux nous les faire découvrir: les habitants. Après avoir rendu visite à Samuel Bucheli à Lucerne il y a un mois, la boulangère Lea Gessler et son collègue Léon Heinz nous montrent ce mois-ci leurs endroits préférés dans le Petit-Bâle. En bonus, voici cinq autres conseils de voyage pour un séjour réussi dans la ville de Bâle .

1 – Un tour du monde culinaire

Sous l’immense coupole de l’ancienne halle, on peut déguster chaque midi de délicieux plats du monde entier. Markthalle Basel

Si vous avez envie d’un curry indien, d’empanadas argentins ou d’une pizza italienne croustillante, vous trouverez votre bonheur dans la Markthalle, juste à côté de la gare. Ici, d’innombrables stands proposent chaque midi des mets du monde entier.

2 – Prendre un café au Café del Mundo

Le tour du monde culinaire se poursuit vers la gare, au charmant Café del Mundo. Ce petit établissement du quartier de Gundeldingen est agréable et géré avec passion par les deux propriétaires, Mirjam et Corinne. C’est un endroit où l’on vient pour déguster des délices faits maison et un café de qualité.

3 – Faire les boutiques au Spalenberg

Visiter la boutique du label suisse Erfolg au Spalenberg et shopper des vêtements chics. Daniel Spehr

À Bâle, c’est au Spalenberg que l’on peut s’adonner à ses envies de shopping, loin des chaînes internationales. Par exemple chez Ybligg, avec ses brosses, ses balais et ses paniers - il est rare que des produits artisanaux soient présentés de manière aussi simple et contemporaine - fabriqués par des artistes malvoyants et malentendants. Un peu plus loin, en remontant la rue, on passe devant le magasin d’ameublement Hejkoh, un lieu pour tous ceux qui aiment le design scandinave. Et encore un peu plus haut sur la colline du Spalenberg, on trouve la boutique de la marque de vêtements suisse Erfolg.

Suggestion d’hébergement à Bâle Le Silo-Hostel est un ancien entrepôt de céréales où l’on passe la nuit et où l’on dîne au restaurant Soulfood, qui propose des plats du monde entier dans un décor réunissant toutes sortes de plantes.

4 – Visiter le plus petit musée de Bâle

Actuellement, le Hoosesaggmuseum représente une scène de Noël, se déroulant devant le Grand Hôtel Les Trois Rois à Bâle. Hoosesaggmuseum

Bâle est gâtée avec de grands musées. On pense notamment à la Fondation Beyeler ou au Kunstmuseum Basel. Mais à côté de ces grands noms, une petite perle brille au 31 de l’Imbergässlein: le Hoosesaggmuseum. Il se trouve dans la fenêtre d’une porte d’entrée. Ses scènes miniatures sont régulièrement et amoureusement renouvelées.

5 – De la bonne humeur au Didi Offensiv

Le football fait partie de Bâle et il est cultivé avec soin au Didi Offensiv. En effet, ce bar célèbre le football avec une approche à la fois conviviale et stylée. Régulièrement, des matches sont diffusés et des quiz sont organisés. Pour ceux qui ont simplement envie de boire une bière, il y a toujours suffisamment de place pour le faire.