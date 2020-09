En route sur le trois-roues Hopper pour sillonner la ville

Les microvéhicules, qui permettent de renoncer plus facilement à la voiture, pourront à l’avenir contribuer à la réussite du changement de cap dans le domaine du trafic routier. L’une de ces alternatives à la voiture a été développée par la start-up allemande Hopper Mobility. Son minivéhicule électrique appelé Hopper offre une protection contre les intempéries, de la place pour le transport de passagers et de bagages et génère des coûts de maintenance et des émissions de CO₂ extrêmement faibles.

Selon Hopper Mobility, le coût du kilomètre pourrait coûter moins d’un dixième de celui d’une voiture traditionnelle. De plus, le trois-roues est un véhicule extrêmement propre et climatiquement neutre, car l’électricité nécessaire pour faire fonctionner la batterie est générée par des panneaux solaires intégrés dans le toit, pour peu qu’il y ait du soleil. Selon Hopper, plus de 70% de l’énergie nécessaire à son fonctionnement est produite de manière autonome. Si l’énergie solaire ne suffit pas, la batterie peut être rechargée sur une simple prise domestique.

Certes, le Hopper est un véhicule trois-roues avec toit, mais ses fabricants ne misent toutefois pas sur une technologie pendulaire pour son châssis. Le véhicule est donc guidé par une roue arrière, ce qui lui confère une grande facilité de manœuvre.

En plus d’un siège conducteur confortable, les fabricants promettent un compartiment arrière d’utilité variable, qui offre de l’espace pour 70 à 220 litres de bagages ou pour le transport d’un passager adulte ou de deux enfants.



Le moteur de 48 volts, dont on ne connaît pas plus de détails, permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Il s’agit probablement d’un moteur Pedelec, car le Hopper est prévu pour emprunter des pistes cyclables. Aucune information sur son éventuel lancement sur le marché et sur son prix n’a été communiquée jusqu’à présent.