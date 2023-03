En route vers le succès avec la deuxième mouture de l’ID.3

Second tour pour l’ID.3 qui bénéficie d’un lifting de l’habitacle et d’une carrosserie extérieure légèrement plus affûtée.

Rares sont les modèles Volkswagen à avoir fait autant de vagues avant même leur lancement sur le marché que l’ID.3. La sortie du premier produit du géant de l’automobile basé sur la nouvelle plateforme modulaire électrique (MEB) n’a cessé d’être repoussé, en premier lieu à cause de gros problèmes de logiciels. Volkswagen a dû louer d’immenses parkings pour y garer les véhicules déjà sortis de la chaîne de production. Et une fois que leur livraison auprès des clients a, peu à peu, pu avoir lieu, une pluie de critiques de la part des acheteurs et de la presse spécialisé s’est abattue sur le constructeur. Selon eux, l’ID.3 était inaboutie, connaissait toujours des problèmes de logiciels et laissait à désirer au niveau de la qualité des finitions.

Par amour du détail

Volkswagen a manifestement pris en compte ces doléances et réagi en soumettant le modèle à un important lifting. «Nous réagissons systématiquement aux souhaits de nos clients», explique Imelda Labbé, membre du Directoire Volkswagen en charge des ventes. «La nouvelle ID.3 atteste de nos exigences élevées en matière de qualité, de design et d’utilisation», ajoute-t-elle. De quoi amener, malgré tout, la citadine électrique sur la route du succès. La priorité n’était pas de procéder à des retouches au niveau de l’esthétique, qui avait par ailleurs été peu critiquée. Le plus gros travail de refonte a été réalisé à l’intérieur de l’habitacle, fortement décrié. L’ancienne version avait des airs de salon du meuble, où faux téléviseurs et autres chaînes stéréo en plastique sont censés créer une atmosphère cosy. Cela était principalement dû au revêtement plastique à l’aspect bon marché, largement présent dans l’habitacle.

Le constructeur wolfsbourgeois a manifestement pris en compte les doléances des clients et de la presse spécialisée et y a réagi en procédant à un important lifting. VW Les sièges sont désormais habillés d’un matériau en microfibre Artvelours Eco et rehaussés d’élégantes surpiqûres design. VW En revanche, rien n’a changé au niveau de la technique de propulsion et de la batterie. VW

On y a désormais remédié. Les garnitures de portières sont désormais rembourrées et habillées d’un matériau en microfibre Artverlours Eco, un tissu composé à 71% de matières recyclées. Les sièges en sont également recouverts et sont rehaussés d’élégantes surpiqûres design. La console centrale comprend de série une zone de charge d’induction pour le smartphone. L’écran tactile a été légèrement agrandi et le logiciel fortement critiqué du système d’infodivertissement a été une fois de plus remis à jour. Le concept de commande du volant multifonctions a toutefois été conservé. Au lieu de boutons, Volkswagen a maintenu les commandes tactiles peu conviviales au volant.