Commerce de détail : En Russie, Auchan utilise des détecteurs de mensonges

Le patron du groupe français affirme utiliser le système de manière «décente» pour combattre la corruption en son sein.

«Nous l’utilisons de manière très décente, pas systémique, c’est très strictement réglementé et n’est utilisé que dans le cadre d’enquêtes internes pour des soupçons de corruption», a expliqué mercredi Johannes Tholey, qui a pris les rênes de la filiale fin 2019.

Il a précisé que le recours à cet outil se faisait «en plein accord avec la commission d’éthique d’Auchan» dans le but de mettre en oeuvre la loi Sapin II contre la corruption votée en France en 2016.

«Précision impressionnante»

Ces appareils, utilisés à une centaine de reprises depuis le début de leur mise en place en mai, fonctionnent avec une «précision impressionnante», raconte JohannesTholey, assurant que, dans certains cas, le résultat est «clairement vert» et permet d’écarter les soupçons de corruption.

Détecteurs courants

Une enquête des Echos avait révélé plus tôt cette année une corruption d’ampleur au sein du groupe en Russie, révélant qu’ «entre 80 et 100 millions d’euros, soit de 2 à 3% du chiffre d'affaires réalisé en Russie, sont siphonnés chaque année».

Dans un nouvel article paru mercredi, le quotidien français note qu’Auchan Russie, anciennement une locomotive pour le groupe, table sur un chiffre d’affaires en baisse de plus de 10% et quelque 50 millions d’euros de pertes en 2020. «Face aux déficits s’accumulant et aux crédits bancaires arrivant à échéance, Auchan devra bientôt décider : se retirer de Russie ou (...) injecter à nouveau des fonds», écrit le journal.