Secteur aérien : En sauvant Swiss, la Confédération a gagné des millions

L’opération conjointe des banques et de l’État pour maintenir en vie la compagnie aérienne lors de la première vague de Covid a des répercussions positives sur les finances publiques.

Elle ne paie rien et touche des intérêts: l’opération de sauvetage de la compagnie Swiss est profitable aux finances publiques. La compagnie aérienne a versé 40,1 millions de francs en intérêts pour la garantie de crédit octroyée par la Confédération lors de la crise du printemps 2020 quand les avions étaient cloués au sol .

UBS et Credit Suisse avaient mis plus de 1,5 milliards de francs à disposition de Swiss et la Confédération se portait garante pour 85% du montant. Comme le relève la «SonntagsZeitung» ce dimanche, le montant, déjà en partie remboursé, devrait l’être entièrement avant le délai fixé à 2025. Ce qui signifie que l’État n’aura pas eu à verser un franc mais en aura reçu en quantité en intérêts. La somme de 40 millions devrait encore augmenter d’ici à la fin des remboursements.