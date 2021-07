Russie : En Sibérie, des bénévoles montent au front des feux de forêt

La Sibérie est une des régions du monde touchées par des incendies de forêt. Les habitants s’y battent avec les moyens du bord, regrettant l’inaction de Moscou.

Le père et le fils se tiennent côte à côte, la forêt sibérienne brûlant tout autour d’eux: l’aîné avec une pelle à la main, le plus jeune avec une bouteille en plastique remplie d’essence. Pendant que le fils verse l’essence au sol, regardant les flammes monter et noircir les troncs des bouleaux, son père envoie de la terre sur les braises qui jaillissent de l’autre côté d’une tranchée creusée pour un «brûlage dirigé».