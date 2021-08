Russie : En Sibérie, le changement climatique est une «bombe à retardement»

La Iakoutie, au nord-est de la Russie, connaût des incendies qui empirent chaque été. Ils menacent de faire fondre le permafrost qui renferme deux fois plus de gaz à effet de serre que l’atmosphère.

Première grande victime du réchauffement

Et s’il est difficile de lier chaque incendie directement au changement climatique, la hausse globale des températures et la sécheresse qui l’accompagne les rendent plus probables et virulents, selon les experts.