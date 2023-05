En six jours, la police vaudoise délivre 75 amendes pour inattention

En mars dernier, la police cantonale et les polices communales vaudoises avaient mis en place une campagne avec le Bureau de prévention des accidents (BPA) pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de l’inattention au volant (voir encadré). Pour la deuxième phase «répressive», la police avait annoncé des contrôles sur différents axes routiers pour «dénoncer les comportements fautifs», annonce-t-elle dans un communiqué de presse paru ce mercredi.

Du 24 au 29 avril, «les quatre patrouilles quotidiennement dédiées à cette opération ont dénoncé 74 automobilistes pour des infractions en lien avec l’inattention au volant, 75 pour des amendes d’ordre pour l’utilisation d’un téléphone sans dispositif mains-libres et 14 dénonciations pour d’autres cas (ivresse, conduite sous retrait ou sans permis, défaut d’immatriculation, chargement mal arrimé, etc.)», liste la police cantonale vaudoise.

Les polices vaudoises «déplorent l’augmentation de ces infractions et vont poursuivre leur effort dans la lutte contre l’inattention au volant» qui est la première cause d’accidents de la route en 2022. Les principales causes étant: «les occupations telles que la rédaction d’un SMS, l’utilisation de téléphone portable sans dispositif «mains-libres», la manipulation d’une tablette numérique ou encore le réglage du GPS», conclut la police.