Football - En s’offrant YB, Sion a sauvé son entraîneur

Comment repartir d’un meilleur pied, plus sûr, après avoir vécu une pareille humiliation? Comme il l’avait déjà fait après la défaite initiale contre Servette, le coach de Tourbillon a redistribué les cartes, procédant à six changements, certains plus déroutants que d’autres à l’image de Fickentscher, relégué sur le banc après avoir été le seul à surnager au bord du Rhin. Une manière comme une autre de provoquer un choc psychologique. Autres « victimes » - déjà plus compréhensibles - de la déroute bâloise: Lacroix et Hoarau.