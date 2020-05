Matt Bellamy de Muse

«En solo, je tends à faire de la musique éthérée»

Matt Bellamy, leader de Muse, a sorti le 8 mai 2020 un titre sous son nom. Il n’envisage pourtant pas de faire cavalier seul, a-t-il rassuré.

Le 8 mai 2020, le rocker a balancé à la surprise générale le single «Tomorrow’s World». Il n’en fallait pas plus pour que les fans s’inquiètent d’une éventuelle carrière en solo de Matt Bellamy et de la fin de Muse. Le Britannique, 41 ans, a assuré qu’il n’en était rien.

«Cette chanson représente le genre de choses que je ne voudrais pas faire avec Muse. Même si j’aimerais parfois écrire davantage de titres doux et intimistes, je refuserais de les infliger à Dom et à Chris (ndlr: les deux autres membres du trio). Muse reste ma priorité absolue», a martelé Bellamy dans une interview publiée vendredi 15 mai 2020 dans «NME» en précisant qu’il n’avait aucune intention de signer un contrat pour une carrière en solo et un album sous son nom. Reste que le confinement l’a amené à se poser certaines questions: «Quelle musique je produirais si j’étais seul? La réponse est un titre tel que celui que j’ai sorti. J’ai réalisé que sans Dom qui cogne sur sa batterie et sans Chris qui triture sa basse, je tends à faire de la musique éthérée et onirique».