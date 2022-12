Choindez: il escalade la glissière et finit sur le flanc

Choindez (JU) : En sortant de l’autoroute, il escalade la glissière et finit sur le flanc

Un automobiliste et ses deux chiens ont été victimes d’un rocambolesque accident entre Moutier (BE) et Delémont.

Dimanche, vers 14h, un accident s’est produit sur l’autoroute A16. Alors que l’automobiliste circulait de Moutier en direction de Delémont, il a emprunté la sortie de Choindez. Pour une raison encore inconnue, sa voiture a escaladé la glissière de sécurité, avant de se renverser sur le flanc et de glisser sur quelques mètres pour finalement terminer sa course contre une barrière de sécurité.

Légèrement blessé, le conducteur a été pris en charge par une ambulance et acheminé à l’hôpital du Jura. Les deux chiens qui l’accompagnaient, indemnes, ont été pris en charge par l’AJPA et placés dans un endroit prévu à cet effet. Les pompiers du centre de renfort de Delémont sont intervenus pour contenir une fuite d'hydrocarbure. La route a été fermée durant plus de trois heures pour les besoins de l’enquête et sa remise en état.