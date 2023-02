En Suède, les élèves sont mis dans le bain pour apprendre à survivre

Scandinavie : En Suède, les élèves sont mis dans le bain tôt pour apprendre à survivre

Se glisser dans une eau proche de zéro degré en portant bonnet, gants, chaussures et sac à dos? Le cours est certes à option, mais les petits Suédois y prennent part avec entrain.

«C’était beaucoup plus froid que je ne pensais, mais j’ai quand même tenu 30 secondes dedans.»

La tête hors de l’eau, Elton se saisit de petits pics de métal accrochés à son cou, qu’il plante dans la couche de glace et se tire hors du lac à la force des bras. Nombre de Suédois ne partent pas sur la glace sans ces pics. Sans eux, il est extrêmement difficile de se hisser à la surface sans reglisser à chaque fois dans une eau vite mortelle. «C’était beaucoup plus froid que je ne pensais», explique l’écolier, «mais j’ai quand même tenu 30 secondes dedans.»

Sa mère, Marie Ericsson, qui travaille dans l’informatique, est venue filmer la scène. «Pour nous c’est très important, on se sent plus en sécurité. Ils jouent constamment sur les lacs, donc c’est bien qu’ils sachent comment faire.»