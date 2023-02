Faune : En Suède, une chasse géante au loup qui divise

Lars Björk montre des traces de prédateurs dans la neige, dans une forêt maculée de blanc. Dans ce coin du centre de la Suède, comme dans une vaste part du pays, une chasse au loup, la plus importante de l’ère récente, a lieu dans la plus grande controverse.

Septante-cinq loups à abattre

«Le but est de limiter les problèmes»

Le débat fait rage entre pro et anti, dans un pays où la chasse apporte élans, cerfs et même viande d’ours sur la table du dîner. «Le but est simplement de limiter les problèmes qu’il cause dans les zones plus rurales», plaide Lars Björk. Longtemps considéré comme une plaie, comme ailleurs en Europe, le loup suédois a fait l’objet jusqu’au milieu du siècle dernier de primes d’État pour chaque animal tué.