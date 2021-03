Marché du travail : En Suisse, 300’000 personnes souffrent des séquelles du Covid à long terme

Épuisement voire dépression: les symptômes du coronavirus peuvent persister sur de longues périodes, mais sont difficiles à prouver auprès des employeurs.

Le Covid-19 peut avoir des séquelles sur le long terme chez certaines personnes, que l’on appelle le «Covid long». Épuisement, faiblesses musculaires ou dépressions peuvent être observés, mais aussi des lésions pulmonaires ou des problèmes respiratoires dans les cas les plus graves. Les États-Unis veulent investir plus de 1 milliard de dollars pour mieux comprendre cette maladie et la traiter.