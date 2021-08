Santé - En Suisse, 96 myocardites liées au vaccin anti-Covid

Du 1er janvier au 10 août, Swissmedic a reçu 96 déclarations de cas de myocardite (inflammation du muscle du cœur) ou de péricardite (de son enveloppe) en lien avec la vaccination contre le Covid-19. Ces cas surviennent le plus souvent après la deuxième dose chez des hommes de moins de 30 ans. La mise à jour de cet effet secondaire des vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) n’est pas une surprise: les Etats-Unis l’avaient observé en juin. La nouvelle n’est en soi pas si terrible. Cette maladie est le plus souvent bénigne. Surtout, son incidence liée au vaccin (96 cas sur 9,2 millions de doses) est vingt fois moindre que celle, ordinaire, due à d’autres causes: 22 cas pour 100’000 personnes par an.

Alessandro Diana, pédiatre et membre de la plateforme d’information Infovac, confirme l’incidence accrue de la myocardite chez les jeunes garçons (dix fois supérieure à celle des filles). Dès lors, un adolescent mâle a-t-il intérêt à se faire vacciner? «Sans virus, je dirais non. Mais il faut intégrer les dégâts du variant Delta, auquel personne n’échappera. Or, ses effets secondaires sont bien pires que la myocardite: essoufflement dû au Covid long, système nerveux central touché et troubles de la concentration, défaillances multisystémiques du cœur, des reins et du foie. Le calcul risques-bénéfices est très favorable au vaccin, sorte de ceinture de sécurité: l’ignorer n’est pas une condamnation à mort. Mais en cas d’accident, elle réduit les risques de dégâts. Il s’agit donc de savoir si on veut affronter le variant Delta avec ou sans ceinture.»