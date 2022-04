Covid et vaccination – En Suisse aussi, McKinsey a été mandaté pour conseiller l’Etat

Covid et vaccination : En Suisse aussi, McKinsey a été mandaté pour conseiller l’État

Alors que la France est en pleine controverse sur le fréquent recours à des cabinets privés, la Suisse en a aussi fait appel au début de la pandémie, mais dans une moindre mesure.

La campagne d’Emmanuel Macron est agitée par les révélations autour des fréquents recours de son gouvernement à des cabinets privés de conseil et de leurs «coûts considérables pour les finances publiques». Les liens du président avec des personnalités travaillant pour McKinsey, société qui a été rémunérée à plusieurs reprises par le gouvernement Macron, ont plongé le président-candidat dans la tourmente.

Le recours de gouvernements à des cabinets de conseil n’est pas vraiment nouveau. Et pas seulement français. Comme l’écrit le média en ligne zurichois «Inside Paradeplatz», spécialiste de la finance, c’est le même McKinsey qui a été mandaté, entre avril et juin 2020, par la Confédération. Plus précisément, c’est l’OFSP qui a eu recours à la société américaine, bien implantée en Suisse aussi, pour «établir un aperçu international de l’état de développement des vaccins» contre le Covid-19.